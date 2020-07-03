В Ровеньках "дезертир" боевиков убил двух бывших "коллег" и взорвал авто – видео

На временно неподконтрольной Украине территории, в пригороде Ровеньков Любимовке в Луганской области, силовики оккупационной власти приехали к подозреваемому в убийстве их "коллег", но тот бросил в них гранату РГ-42. Итог – новые убитые в "МВД" террористической организации ЛНР, пишет в Twitter представитель Донецка на минских переговорах Денис Казанский.

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Инцидент произошел 28 июня. Автомобиль разворотило взрывом, сорвав крышу.

По данным Казанского, подозреваемый - бывший боевик, воевавший против сил АТО, как и те двое, которые приехали к нему на "задержание" и были убиты - бывшие милиционеры Руслан Биккинин ("подполковник полиции" у террористов) и Сергей Чумаков ("майор"), перешедшие на сторону врага в 2014 году.

Штаб операции объединенных сил по-другому пишет об этом происшествии.

"Во время охоты на своего дезертира тот начал перестрелку и застрелил двух так называемых милиционеров, пытался вывезти и спрятать трупы, отрубив им конечности, для того, чтобы тела поместились в багажник. Так называемая милиция отправила на вторую попытку задержания бойцов "батальона спецназа Беркут". "Ополченец" так не хотел возвращаться к незаконным вооруженным формированиям, что открыл огонь по "беркутовцам" из РПГ и забросал их гранатами. Те позорно бежали, оставив оружие. Задержать разъяренного дезертира смогла лишь третья группа, когда у того уже не было чем отбиваться", - рассказали военные.

На Донбассе украинские военные уничтожили дорогостоящую систему видеонаблюдения боевиков. Смотрите видео.

В июне-2020 на востоке уничтожены более сорока боевиков и танк.

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