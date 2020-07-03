В Ровеньках "дезертир" боевиков убил двух бывших "коллег" и взорвал авто – видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Взрыв сняли на видео из салона автомобиля, который проезжал по улице. Осторожно – ненормативная лексика!

На временно неподконтрольной Украине территории, в пригороде Ровеньков Любимовке в Луганской области, силовики оккупационной власти приехали к подозреваемому в убийстве их "коллег", но тот бросил в них гранату РГ-42. Итог – новые убитые в "МВД" террористической организации ЛНР, пишет в Twitter представитель Донецка на минских переговорах Денис Казанский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Инцидент произошел 28 июня. Автомобиль разворотило взрывом, сорвав крышу.

    По данным Казанского, подозреваемый - бывший боевик, воевавший против сил АТО, как и те двое, которые приехали к нему на "задержание" и были убиты - бывшие милиционеры Руслан Биккинин ("подполковник полиции" у террористов) и Сергей Чумаков ("майор"), перешедшие на сторону врага в 2014 году.

    Штаб операции объединенных сил по-другому пишет об этом происшествии.

    "Во время охоты на своего дезертира тот начал перестрелку и застрелил двух так называемых милиционеров, пытался вывезти и спрятать трупы, отрубив им конечности, для того, чтобы тела поместились в багажник. Так называемая милиция отправила на вторую попытку задержания бойцов "батальона спецназа Беркут". "Ополченец" так не хотел возвращаться к незаконным вооруженным формированиям, что открыл огонь по "беркутовцам" из РПГ и забросал их гранатами. Те позорно бежали, оставив оружие. Задержать разъяренного дезертира смогла лишь третья группа, когда у того уже не было чем отбиваться", - рассказали военные.

    • На Донбассе украинские военные уничтожили дорогостоящую систему видеонаблюдения боевиков. Смотрите видео.
    • В июне-2020 на востоке уничтожены более сорока боевиков и танк.

    Читайте также: В Ровеньках застрелили одного из главарей боевиков ЛНР

    Еще по теме
    Отправить:
    Распечатать:
    Теги: взрыв, граната, боевик, Ровеньки, РГ-42
    Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
    ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
    В Ровеньках "дезертир" боевиков убил двух бывших "коллег" и взорвал авто – видео
    В Ровеньках "дезертир" боевиков убил двух бывших "коллег" и взорвал авто – видео
    Дело судьи Вовка. У троих членов ВСП возможен конфликт интересов – Схемы
    Дело судьи Вовка. У троих членов ВСП возможен конфликт интересов – Схемы
    В Киеве задержали подозреваемого в убийстве человека и ранении еще восьмерых
    В Киеве задержали подозреваемого в убийстве человека и ранении еще восьмерых
    Мнение Интеллектуальная собственность в Украине: как укротить еще одного монстра
    Кабмин уволил главу Гослесагентства
    Люди Кабмин уволил главу Гослесагентства
    Roshen выиграл суд против бориспольских чиновников в споре о паевом взносе
    Продовольствие Roshen выиграл суд против бориспольских чиновников в споре о паевом взносе
    Популярное
    фото/видео
    В Ровеньках "дезертир" боевиков убил двух бывших "коллег" и взорвал авто – видео
    В Ровеньках "дезертир" боевиков убил двух бывших "коллег" и взорвал авто – видео
    Дело судьи Вовка. У троих членов ВСП возможен конфликт интересов – Схемы
    Дело судьи Вовка. У троих членов ВСП возможен конфликт интересов – Схемы 02.07.20, 22:24
    В Киеве задержали подозреваемого в убийстве человека и ранении еще восьмерых
    В Киеве задержали подозреваемого в убийстве человека и ранении еще восьмерых 02.07.20, 17:45
    Футбол. Украинец обводным ударом забил победный гол в ворота "Челси" – видео
    Футбол. Украинец обводным ударом забил победный гол в ворота "Челси" – видео 02.07.20, 07:42
    Все фото и видео
    Последние новости
    Все новости
     