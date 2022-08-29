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ВСУ уничтожили Панцирь-С1 россиян, авиация ударила по опорным пунктам – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 07:01
ВСУ уничтожили Панцирь-С1 россиян, авиация ударила по опорным пунктам – ОК
Захваченный ССО ''Панцирь-С1'' (Фото - Командование ССО)

На южном направлении Вооруженные Силы Украины нанесли восемь авиаударов по позициям россиян, уничтожили зенитно-ракетную систему и военную технику оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Штурмовая авиация ВСУ в течение дня нанесла восемь ударов по опорным пунктам противника, скоплению вооружения и техники в районе Нововознесенского, Благодатовки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилово.

На Южнобугском направлении ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили 41 оккупанта, а также много техники российских подразделений.

За сутки на юге подтверждено уничтожение РСЗО "Ураган", ракетного комплекса "Панцирь-С1", артиллерийско-минометной установки "Нона-Станция", танк Т-72, двух беспилотных летательных аппаратов, шести единиц автобронетехники и станции радиоэлектронной борьбы. 

Россияне безуспешно пытались дважды штурмовать в направлении Высокополья – Потемкино и отошли с потерями. Вражеские вертолеты и штурмовая авиация трижды атаковали позиции ВСУ вдоль линии столкновения.

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Наталия Фреик
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