ВСУ уничтожили Панцирь-С1 россиян, авиация ударила по опорным пунктам – ОК "Юг"

На южном направлении Вооруженные Силы Украины нанесли восемь авиаударов по позициям россиян, уничтожили зенитно-ракетную систему и военную технику оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Штурмовая авиация ВСУ в течение дня нанесла восемь ударов по опорным пунктам противника, скоплению вооружения и техники в районе Нововознесенского, Благодатовки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилово.

На Южнобугском направлении ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили 41 оккупанта, а также много техники российских подразделений.

За сутки на юге подтверждено уничтожение РСЗО "Ураган", ракетного комплекса "Панцирь-С1", артиллерийско-минометной установки "Нона-Станция", танк Т-72, двух беспилотных летательных аппаратов, шести единиц автобронетехники и станции радиоэлектронной борьбы.

Россияне безуспешно пытались дважды штурмовать в направлении Высокополья – Потемкино и отошли с потерями. Вражеские вертолеты и штурмовая авиация трижды атаковали позиции ВСУ вдоль линии столкновения.

Читайте также: Оккупанты строят вплотную к мосту в Херсоне временную переправу: большая часть уже готова

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.