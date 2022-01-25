"Закопали на огороде". Под Киевом нашли 100 бочек с токсичными тяжелыми металлами: фото
Правоохранители обнаружили в Киевской области незаконное захоронение бочек с опасными веществами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Как отмечается, правоохранители установили три участка, на которых обнаружено захоронение более 100 металлических бочек, содержащих опасные вещества, в том числе нефтепродукты и тяжелые металлы I класса токсичности.
При осмотре местности специалисты провели замеры воздуха и обнаружены пары сероводорода и аммиака.
В организации незаконного захоронения токсичных отходов подозревают депутата одного из поселковых советов Вышгородского района, который был директором одного из коммунальных предприятий Вышгородского района.
Подозреваемому инкриминируют злоупотребление служебным положением и нарушение правил использования недр, что создало опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
По данным следствия, подозреваемый с 2016 по 2019 годы организовал и обеспечил ввоз на свалку производственных отходов одного из предприятий. В дальнейшем эти отходы захороняли в специально созданных котлованах вне полигона на частных земельных участках.
Как утверждают правоохранители, в результате действий подозреваемого произошло засорение земель опасными отходами, что причинило вред государству.
- В июля 2021-го в Киевской области спутники зафиксировали 80 несанкционированных свалок общей площадью более 900 гектар. Госэкоинспекция оценила ущерб, нанесенный окружающей среде, в 50 млн грн.
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