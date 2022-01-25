UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Закопали на огороде". Под Киевом нашли 100 бочек с токсичными тяжелыми металлами: фото

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2022, 17:53
Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители обнаружили в Киевской области незаконное захоронение бочек с опасными веществами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, правоохранители установили три участка, на которых обнаружено захоронение более 100 металлических бочек, содержащих опасные вещества, в том числе нефтепродукты и тяжелые металлы I класса токсичности.

"Закопали на огороде". Под Киевом нашли 100 бочек с токсичными тяжелыми металлами: фото

"Закопали на огороде". Под Киевом нашли 100 бочек с токсичными тяжелыми металлами: фото

При осмотре местности специалисты провели замеры воздуха и обнаружены пары сероводорода и аммиака.

"Закопали на огороде". Под Киевом нашли 100 бочек с токсичными тяжелыми металлами: фото

В организации незаконного захоронения токсичных отходов подозревают депутата одного из поселковых советов Вышгородского района, который был директором одного из коммунальных предприятий Вышгородского района. 

Подозреваемому инкриминируют злоупотребление служебным положением и нарушение правил использования недр, что создало опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

По данным следствия, подозреваемый с 2016 по 2019 годы организовал и обеспечил ввоз на свалку производственных отходов одного из предприятий. В дальнейшем эти отходы захороняли в специально созданных котлованах вне полигона на частных земельных участках.

Как утверждают правоохранители, в результате действий подозреваемого произошло засорение земель опасными отходами, что причинило вред государству.

  • В июля 2021-го в Киевской области спутники зафиксировали 80 несанкционированных свалок общей площадью более 900 гектар. Госэкоинспекция оценила ущерб, нанесенный окружающей среде, в 50 млн грн.

Читайте также: "Ковидный" мусор. Куда поехали 500 грузовиков медицинских отходов?

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
отходы киевская область свалка экология
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 