Зашли на четыре километра: пара из Чехии заблудилась в Украине во время путешествия – фото
Украинские пограничники задержали в четырех километрах от границы супругов из Чехии — иностранцы заблудились во время путешествия по туристическим маршрутам Словакии. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
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"Супружеская пара граждан Чехии, путешествуя по туристическим маршрутам Словакии, потеряла ориентировку и невольно нарушила государственную границу Украины", – говорится в сообщении.
По словам пограничников, они задержали чехов, когда те зашли по горным тропам на четыре километра вглубь территории Украины. Иностранцам в итоге оказали всю необходимую помощь.
- 14 апреля 2024 года украинские пограничники задержали граждан Польши, незаконно пересекавших границу Украины с Венгрией, двигаясь на квадроциклах в Стамбул.
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