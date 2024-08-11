Зашли на четыре километра: пара из Чехии заблудилась в Украине во время путешествия – фото

Иностранцы сбились с маршрута во время путешествия по туристическому маршруту Словакии. Украинские пограничники оказали им помощь

Пограничник ГПСУ (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Украинские пограничники задержали в четырех километрах от границы супругов из Чехии — иностранцы заблудились во время путешествия по туристическим маршрутам Словакии. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

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"Супружеская пара граждан Чехии, путешествуя по туристическим маршрутам Словакии, потеряла ориентировку и невольно нарушила государственную границу Украины", – говорится в сообщении.

По словам пограничников, они задержали чехов, когда те зашли по горным тропам на четыре километра вглубь территории Украины. Иностранцам в итоге оказали всю необходимую помощь.

Фото: ГПСУ

14 апреля 2024 года украинские пограничники задержали граждан Польши, незаконно пересекавших границу Украины с Венгрией, двигаясь на квадроциклах в Стамбул.

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