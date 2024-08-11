Зайшли на чотири кілометри: подружжя з Чехії заблукало в Україні під час подорожі – фото

Іноземці збилися з маршруту під час подорожі туристичним маршрутом Словаччини. Українські прикордонники надали їм допомогу

Прикордонник ДПСУ (Фото: пресслужба ДПСУ)

Українські прикордонники затримали за чотири кілометри від кордону подружжя з Чехії — іноземці заблукали під час подорожі туристичними маршрутами Словаччини. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

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"Подружня пара громадян Чехії, подорожуючи туристичними маршрутами Словаччини, втратила орієнтування й мимоволі порушила державний кордон України", – йдеться у повідомленні.

За словами прикордонників, вони затримали чехів, коли ті зайшли гірськими стежками на чотири кілометри вглиб території України. Іноземцям у підсумку надали всю необхідну допомогу.

Фото: ДПСУ

14 квітня 2024 року українські прикордонники затримали громадян Польщі, які незаконно перетнули кордон України з Угорщиною, рухаючись на квадроциклах до Стамбула.

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