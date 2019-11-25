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Зеленский назначил Осачука главой Черновицкой ОГА: кто он

Зеленский назначил Осачука главой Черновицкой ОГА: кто он - Фото
Сергей Осачук (фото - скриншот видео Чернівецький промінь)
25.11.2019, 13:25

С 2014 года Сергей Осачук был почетным консулом Австрии в Черновцах

В Черновцах сегодня первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов официально представил нового главу Черновицкой ОГА Сергея Осачука.

Отвечая на вопрос, есть ли кандидатуры на должности его замов, Осачук сказал, что "только дэ-юре он может уже сейчас проводить консультации" по кадровым вопросам и назначениям.

Краткую биографию чиновника предоставило местное издание Чернівецький Промінь.

Осачук родился в 1972 году. С 2014 был почетным консулом Австрии в Черновцах, а также советником мэра по вопросам культурной политики и международных отношений.

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Чиновник имеет степень кандидата исторических наук. Ранее работал научным сотрудником Центра буковиноведения при Черновицком университете. Переводчик, автор и издатель ряда монографий по истории немцев Буковины, межэтнических отношений, дипломатических документов, научно-популярных очерков по истории Черновцов.

Как сообщает издание Молодий буковинець, Осачук также основал в Черновцах Литературный Целановский центр, возглавляет общественные организации Буковинский медиа-центр и Родной город.

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