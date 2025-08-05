Железнодорожники восстановили движение через Лозовую, которую Россия атаковала ночью

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Железнодорожники восстановили движение через город Лозовая Харьковской области, который в ночь на 5 августа пережил массированную российскую атаку. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, в течение дня в Лозовой работали спасатели и ремонтные бригады.

"Более двух десятков "шахедов" – целенаправленно, по гражданской инфраструктуре. Это специфическая тактика террора – российского террора. Они направляют несколько десятков "шахедов" на один город, на одну нашу общину", — сказал глава государства.

Он добавил, что в Лозовой погибли два человека, еще 13 человек пострадали, в том числе два ребенка. Кроме этого, была повреждена железнодорожная инфраструктура.

"Украинские железнодорожники – настоящие герои – уже восстановили движение через Лозовую. Важно, что всегда наши люди восстанавливают основу для жизни. И это знают в мире, и очень добрые слова говорят об украинцах, и помогают нашему государству благодаря тому, что столько всего украинцы наши делают для защиты жизни", — сказал Зеленский.