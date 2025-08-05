Залізничники відновили рух через Лозову, яку росіяни масовано атакували вночі

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Залізничники відновили рух через місто Лозова Харківської області, яке у ніч проти 5 серпня пережило масовану російську атаку. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, протягом дня у Лозовій працювали рятувальники та ремонтні бригади.

"Більш ніж два десятки "шахедів" – цілеспрямовано, по цивільній інфраструктурі. Це специфічна тактика терору – російського терору. Вони спрямовують кілька десятків "шахедів" на одне місто, на одну нашу громаду", – сказав глава держави.

Він додав, що у Лозовій загинуло дві людини, ще 13 людей постраждало, зокрема дві дитини. Крім того, була пошкоджена залізнична інфраструктура.

"Українські залізничники – справжні герої – вже відновили рух через Лозову. Важливо, що завжди наші люди відновлюють основу для життя. І це знають у світі, і дуже добрі слова говорять про українців, і допомагають нашій державі завдяки тому, що стільки всього українці наші роблять для захисту життя", – сказав Зеленський.