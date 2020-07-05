День ВМС. В акватории Одессы прошли корабли украинского флота – фоторепортаж

В Одессе в День Военно-морских сил было прохождение кораблей украинского флота. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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По акватории прошли катера морской охраны, артиллерийские катера, учебные катера с курсантами на борту и пролетели военные вертолеты с украинским флагом. Военные катера и вертолеты продемонстрировали комплекс действий по помощи терпящему бедствие судну.

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Также возложением венка и минутой молчания была почтена память погибших военных моряков.

Президент Владимир Зеленский наблюдал за прохождением с борта флагманского фрегата "Гетьман Сагайдачний". Само же мероприятие проходило в закрытом режиме: зрителей не было причине эпидемии коронавируса.

в течение девяти лет ВМС получат четыре корвета проекта 58250. В ноябре 2019-го Зеленский заявил , что

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Фото - пресс-служба президента