Во Львове требуют отставки главы областной полиции: фото

В эти минуты во Львове проходит пикет, участники которого требуют отставки главы областной полиции Василися Виконского. Об этом сообщает местный портал Tvoemisto.tv.

Активисты обвиняют Виконского в организации силового разгона протестующих против ввоза российского угля, который состоялся 21 сентября на железнодорожной станции возле города Сосновка.

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"Требуем немедленной отставки Василия Виконского, а также проведения объективного служебного расследования по факту превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов,чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности", - говорится в требованиях активистов.

Участники пикета также требуют прекратить поставки угля из РФ.

"Требуем прекратить поставки угля от страны-агрессора. Вместо этого - инвестировать средства в модернизацию и улучшение государственных предприятий угольной промышленности, чтобы обеспечить развитие и достаточное финансирование отечественного угольного сектора", - .

Акция проходит под зданием Главного управления полиции Львовской области. Она должна продлиться до полудня.

21 сентября в Сосновке Львовской области полиция разогнала участников акции, которые блокировали железнодорожные вагоны, груженые, по их словам, российским углем (видео).

24 сентября группа протестующих ворвалась в Львовскую ОГА на совещание с требованием отставки начальника областной полиции. Как передает Zaxid.net , на нем Василий Виконский подтвердил, что приказ о применении силы в Сосновке отдал он лично, однако в отставку подавать не собирается. Вместе с тем глава ОГА Маркиян Мальский отметил, что по его мнению, полиция превысила свои полномочия.

министру внутренних дел Арсену Авакову и на тот момент главе Нацполиции с требованием провести служебное расследование, а также временно отстранить Виконского. Позже Львовский облсовет поддержал протестующих - и обратился к Сергею Князеву с требованием провести служебное расследование, а также временно отстранить Виконского.

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