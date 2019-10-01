Во Львове требуют отставки главы областной полиции: фото

В эти минуты во Львове проходит пикет, участники которого требуют отставки главы областной полиции Василися Виконского. Об этом сообщает местный портал Tvoemisto.tv.
Активисты обвиняют Виконского в организации силового разгона протестующих против ввоза российского угля, который состоялся 21 сентября на железнодорожной станции возле города Сосновка.
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"Требуем немедленной отставки Василия Виконского, а также проведения объективного служебного расследования по факту превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов,чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности", - говорится в требованиях активистов.
Участники пикета также требуют прекратить поставки угля из РФ.
"Требуем прекратить поставки угля от страны-агрессора. Вместо этого - инвестировать средства в модернизацию и улучшение государственных предприятий угольной промышленности, чтобы обеспечить развитие и достаточное финансирование отечественного угольного сектора", - .
Акция проходит под зданием Главного управления полиции Львовской области. Она должна продлиться до полудня.
21 сентября в Сосновке Львовской области полиция разогнала участников акции, которые блокировали железнодорожные вагоны, груженые, по их словам, российским углем (видео).
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