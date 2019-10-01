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01.10.2019, 10:55

Во Львове требуют отставки главы областной полиции: фото

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Во Львове требуют отставки главы областной полиции: фотоВо Львове требуют отставки главы областной полиции: фотоВо Львове требуют отставки главы областной полиции: фотоВо Львове требуют отставки главы областной полиции: фото
Во Львове требуют отставки главы областной полиции: фотоВо Львове требуют отставки главы областной полиции: фотоВо Львове требуют отставки главы областной полиции: фотоВо Львове требуют отставки главы областной полиции: фото
Во Львове требуют отставки главы областной полиции: фотоВо Львове требуют отставки главы областной полиции: фотоВо Львове требуют отставки главы областной полиции: фотоВо Львове требуют отставки главы областной полиции: фото

Активисты также требуют прекратить поставки российского угля и увеличить инвестиции в отечественную угольную промышленность

В эти минуты во Львове проходит пикет, участники которого требуют отставки главы областной полиции Василися Виконского. Об этом сообщает местный портал Tvoemisto.tv.

Активисты обвиняют Виконского в организации силового разгона протестующих против ввоза российского угля, который состоялся 21 сентября на железнодорожной станции возле города Сосновка.

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"Требуем немедленной отставки Василия Виконского, а также проведения объективного служебного расследования по факту превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов,чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности", - говорится в требованиях активистов.

Участники пикета также требуют прекратить поставки угля из РФ.

"Требуем прекратить поставки угля от страны-агрессора. Вместо этого - инвестировать средства в модернизацию и улучшение государственных предприятий угольной промышленности, чтобы обеспечить развитие и достаточное финансирование отечественного угольного сектора", - .

Акция проходит под зданием Главного управления полиции Львовской области. Она должна продлиться до полудня.

  • 21 сентября в Сосновке Львовской области полиция разогнала участников акции, которые блокировали железнодорожные вагоны, груженые, по их словам, российским углем (видео).

  • 24 сентября группа протестующих ворвалась в Львовскую ОГА на совещание с требованием отставки начальника областной полиции. Как передает Zaxid.net, на нем Василий Виконский подтвердил, что приказ о применении силы в Сосновке отдал он лично, однако в отставку подавать не собирается. Вместе с тем глава ОГА Маркиян Мальский отметил, что по его мнению, полиция превысила свои полномочия.
  • Позже Львовский облсовет поддержал протестующих - и обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову и на тот момент главе Нацполиции Сергею Князеву с требованием провести служебное расследование, а также временно отстранить Виконского. 

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Теги: полиция, Львов, фото, львовская область, Маркиян Мальский, Василий Виконский, российский уголь, сосновка
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