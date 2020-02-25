Николаев накрыл шторм: повреждены дома, автомобили, казармы - фото и видео

Вчера, 24 февраля, в результате перемещения циклона Юлия в Николаевской области штормовой северо-западный ветер достигал 32 м/с (II уровень опасности, оранжевый), в результате 250 деревьев упали на проезжие части, жилые дома, объекты, автомобили и линии электропередач. Об этом сообщает пресс-служба областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации местного издания Novosti-N, крыша со здания предприятия "Орион Авто" на улице Казарского упала на частный сектор, а по улице Водопроводная упавшее дерево полностью перегородило выезд на проспект Центральный.

Жители жаловались на неработающие светофоры на нескольких улицах. Для ликвидации последствий подразделения спасателей 54 раза привлекались на проведение аварийно-восстановительных и работ (распиловки 71 дерева, деблокированы восемь автомобилей).

По состоянию на 07:00 25 февраля, в результате осложнения погодных условий были отключены от электроснабжения 950 трансформаторных подстанций, 148 населенных пунктов.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что штормовой ветер сорвал кровлю с недавно отремонтированных казарм в Николаеве. Пострадавших нет, назначена служебная проверка.

Учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы по договору составлял десять лет, Минобороны готовит претензию организации-генподрядчику.

В ГСЧС предупредили, что сегодня - сильный ветер до 15−20 м/с (первый уровень опасности, желтый).

Фото: mk.dsns.gov.ua, novosti-n.org

24 февраля сообщалось, что были повреждены понтонный пешеходный мост и понтонный Аляудского мост через реку Ингул.

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