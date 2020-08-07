Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив
07.08.2020, 14:40

Полиция: В Днепре задержали киллера из списка Интерпола - фото

1 / 4
Полиция: В Днепре задержали киллера из списка Интерпола - фотоПолиция: В Днепре задержали киллера из списка Интерпола - фотоПолиция: В Днепре задержали киллера из списка Интерпола - фотоПолиция: В Днепре задержали киллера из списка Интерпола - фото
Полиция: В Днепре задержали киллера из списка Интерпола - фотоПолиция: В Днепре задержали киллера из списка Интерпола - фотоПолиция: В Днепре задержали киллера из списка Интерпола - фотоПолиция: В Днепре задержали киллера из списка Интерпола - фото
Полиция: В Днепре задержали киллера из списка Интерпола - фотоПолиция: В Днепре задержали киллера из списка Интерпола - фотоПолиция: В Днепре задержали киллера из списка Интерпола - фотоПолиция: В Днепре задержали киллера из списка Интерпола - фото

По данным полиции, задержанный мужчина разыскивается за заказное убийство в Болгарии

В Днепре задержали 35-летнего мужчину, который находился в международном розыске Интерпола за заказное убийство в Болгарии в 2016 году. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным правоохранителей, мужчина скрывался от правосудия под чужим именем и пользовался фальшивыми документами.

Его задержали в четверг патрульные вместе со спецназом полиции. В автомобиле задержанного нашли оружие, патроны и поддельные документы.

Читайте также: В Польше задержали украинца: его разыскивал Интерпол в 190 странах

О задержании уже сообщили в Интерпол. Сейчас правоохранители устанавливают, как мужчине удалось получить документы, и выясняют, причастен ли он к тяжким преступлениям на территории Украины.

  • 4 мая в Харькове контрразведка и полиция задержали иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола. 

Читайте также: Иран выдал ордер на арест Трампа и обратился в Интерпол

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: интерпол, днепр, киллер, убийство
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Взрыв в Бейруте. Погибли не менее 50 человек, тысячи ранены: фоторепортаж 18+
Взрыв в Бейруте. Погибли не менее 50 человек, тысячи ранены: фоторепортаж 18+
Военные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фото
Военные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фото
Взрыв в Бейруте: что известно на 10:00 - только главное
Взрыв в Бейруте: что известно на 10:00 - только главное
Материалы по теме
Из 12 аистов выжил один. В Одесской области от града погибло около 300 птиц
Новости регионов Из 12 аистов выжил один. В Одесской области от града погибло около 300 птиц
После взрыва. В Бейруте прошли протесты и столкновения с силовиками - фото
Мир После взрыва. В Бейруте прошли протесты и столкновения с силовиками - фото
Популярное
фото/видео
Полиция: В Днепре задержали киллера из списка Интерпола - фото
Полиция: В Днепре задержали киллера из списка Интерпола - фото
Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину на три года. За Крым – видео
Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину на три года. За Крым – видео 11:30
После взрыва. В Бейруте прошли протесты и столкновения с силовиками - фото
После взрыва. В Бейруте прошли протесты и столкновения с силовиками - фото 10:03
На митинге в Минске включили "Перемен!" Цоя. Силовики выдернули шнуры – видео
На митинге в Минске включили "Перемен!" Цоя. Силовики выдернули шнуры – видео 08:29
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 