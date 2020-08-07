Полиция: В Днепре задержали киллера из списка Интерпола - фото

В Днепре задержали 35-летнего мужчину, который находился в международном розыске Интерпола за заказное убийство в Болгарии в 2016 году. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

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По данным правоохранителей, мужчина скрывался от правосудия под чужим именем и пользовался фальшивыми документами.

Его задержали в четверг патрульные вместе со спецназом полиции. В автомобиле задержанного нашли оружие, патроны и поддельные документы.

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О задержании уже сообщили в Интерпол. Сейчас правоохранители устанавливают, как мужчине удалось получить документы, и выясняют, причастен ли он к тяжким преступлениям на территории Украины.

4 мая в Харькове контрразведка и полиция задержали иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола.

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