Португальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фото

Лиссабонский футбольный клуб "Бенифка" открыл академию в Харькове. Об этом сообщает Sportarena.

Возглавил футбольную школу экс-игрок португальского клуба и сборной Украины Сергей Кандауров. В тренеский штаб академии вошел легендарный голкипер харьковского "Металлиста" и экс-главный тренер новосозданного "Металлист 1925" Александр Горяинов. Он будет работать с юными вратарями.

Читайте также: Футбол. Ярмоленко забил в ворота "Манчестер Юнайтед" - видео

Serhiy Kandaurov é o diretor da nova Escola de Futebol em Kharkiv.#SejaOndeFOr — SL Benfica (@SLBenfica) September 23, 2019

На открытии школы присутствовали и гости из Лиссабона. В частности, в Харьков прилетел легендарный капитан "Бенфики" Луизао. Компанию ему составили коммерческий директор клуба Бернардо Фариа де Карвалью, а также менеджер сети академий Марио Рейс.

"Академия "Бенфики" признана во всем мире и считается одной из лучших. Ее выпускники и сейчас играют в элитных дивизионах различных стран Европы. Мы хотим расширить свое представительство, чтобы не только помогать развитию футбола по всему миру, но и дать возможность детям впитать ДНК Бенфики, привлечь новых болельщиков и продвигать бренд клуба", — отметил Бернардо Фариа де Карвалью.

Новая академия "Бенфики" стала 65-й для клуба: 50 из них находятся в Португалии, 15 – по всему миру, в том числе одна в Киеве.

В июне юношеская сборная Украины выиграла чемпионат мира по футболу в возрастной категории U-20.

Читайте также: 30 млн евро. Назван самый дорогой футболист Украины: фото