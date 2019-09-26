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26.09.2019, 17:30

Португальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фото

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Португальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фотоПортугальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фотоПортугальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фотоПортугальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фотоПортугальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фотоПортугальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фотоПортугальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фотоПортугальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фотоПортугальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фото
Португальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фотоПортугальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фотоПортугальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фотоПортугальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фотоПортугальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фотоПортугальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фотоПортугальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фотоПортугальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фотоПортугальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фото
Португальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фотоПортугальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фотоПортугальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фотоПортугальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фотоПортугальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фотоПортугальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фотоПортугальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фотоПортугальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фотоПортугальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фото

Весной "Бенфика" открыла школу в Киеве

Лиссабонский футбольный клуб "Бенифка" открыл академию в Харькове. Об этом сообщает Sportarena.

Возглавил футбольную школу экс-игрок португальского клуба и сборной Украины Сергей Кандауров. В тренеский штаб академии вошел легендарный голкипер харьковского "Металлиста" и экс-главный тренер новосозданного "Металлист 1925" Александр Горяинов. Он будет работать с юными вратарями.

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На открытии школы присутствовали и гости из Лиссабона. В частности, в Харьков прилетел легендарный капитан "Бенфики" Луизао. Компанию ему составили коммерческий директор клуба Бернардо Фариа де Карвалью, а также менеджер сети академий Марио Рейс.

"Академия "Бенфики" признана во всем мире и считается одной из лучших. Ее выпускники и сейчас играют в элитных дивизионах различных стран Европы. Мы хотим расширить свое представительство, чтобы не только помогать развитию футбола по всему миру, но и дать возможность детям впитать ДНК Бенфики, привлечь новых болельщиков и продвигать бренд клуба", — отметил Бернардо Фариа де Карвалью.

Новая академия "Бенфики" стала 65-й для клуба: 50 из них находятся в Португалии, 15 – по всему миру, в том числе одна в Киеве.

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Теги: Металлист 1925, футбол, Харьков, металлист, бенфика, академия бенфики, футбольная школа, александр горяинов, сергей кандауров, луизао
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