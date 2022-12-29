Россия ночью ударила ракетами по пригороду Запорожья – фото

Армия России ночью нанесла ракетный удар по пригороду Запорожья, сообщает глава местной областной военной администрации Александр Старух.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В результате ракетного удара были разрушены несколько зданий, повреждены газопровод и линия электроснабжения, пишет Старух. Обошлось без жертв.
СПРАВКА. Запорожье находится близко к фронту – в пределах досягаемости ракет комплексов С-300. Это усложняет работу ПВО.
Читайте также: Под Киевом установят акустические датчики, они помогут выявлять российские ракеты и дроны