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29.12.2022, 07:40

Россия ночью ударила ракетами по пригороду Запорожья – фото

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Россия ночью ударила ракетами по пригороду Запорожья – фотоРоссия ночью ударила ракетами по пригороду Запорожья – фотоРоссия ночью ударила ракетами по пригороду Запорожья – фотоРоссия ночью ударила ракетами по пригороду Запорожья – фотоРоссия ночью ударила ракетами по пригороду Запорожья – фото
Россия ночью ударила ракетами по пригороду Запорожья – фотоРоссия ночью ударила ракетами по пригороду Запорожья – фотоРоссия ночью ударила ракетами по пригороду Запорожья – фотоРоссия ночью ударила ракетами по пригороду Запорожья – фотоРоссия ночью ударила ракетами по пригороду Запорожья – фото
Россия ночью ударила ракетами по пригороду Запорожья – фотоРоссия ночью ударила ракетами по пригороду Запорожья – фотоРоссия ночью ударила ракетами по пригороду Запорожья – фотоРоссия ночью ударила ракетами по пригороду Запорожья – фотоРоссия ночью ударила ракетами по пригороду Запорожья – фото

Армия России ночью нанесла ракетный удар по пригороду Запорожья, сообщает глава местной областной военной администрации Александр Старух.

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В результате ракетного удара были разрушены несколько зданий, повреждены газопровод и линия электроснабжения, пишет Старух. Обошлось без жертв.

СПРАВКА. Запорожье находится близко к фронту – в пределах досягаемости ракет комплексов С-300. Это усложняет работу ПВО.

Россия ночью ударила ракетами по пригороду Запорожья – фото

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Теги: обстрел, война, ракетный удар, Запорожье, ракеты, армия рф, пригород, войска россии
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