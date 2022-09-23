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23.09.2022, 09:29

Россияне частично развалили ракетой девятиэтажку в пригороде Горловки: фото

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Россияне частично развалили ракетой девятиэтажку в пригороде Горловки: фотоРоссияне частично развалили ракетой девятиэтажку в пригороде Горловки: фотоРоссияне частично развалили ракетой девятиэтажку в пригороде Горловки: фотоРоссияне частично развалили ракетой девятиэтажку в пригороде Горловки: фотоРоссияне частично развалили ракетой девятиэтажку в пригороде Горловки: фотоРоссияне частично развалили ракетой девятиэтажку в пригороде Горловки: фото
Россияне частично развалили ракетой девятиэтажку в пригороде Горловки: фотоРоссияне частично развалили ракетой девятиэтажку в пригороде Горловки: фотоРоссияне частично развалили ракетой девятиэтажку в пригороде Горловки: фотоРоссияне частично развалили ракетой девятиэтажку в пригороде Горловки: фотоРоссияне частично развалили ракетой девятиэтажку в пригороде Горловки: фотоРоссияне частично развалили ракетой девятиэтажку в пригороде Горловки: фото
Россияне частично развалили ракетой девятиэтажку в пригороде Горловки: фотоРоссияне частично развалили ракетой девятиэтажку в пригороде Горловки: фотоРоссияне частично развалили ракетой девятиэтажку в пригороде Горловки: фотоРоссияне частично развалили ракетой девятиэтажку в пригороде Горловки: фотоРоссияне частично развалили ракетой девятиэтажку в пригороде Горловки: фотоРоссияне частично развалили ракетой девятиэтажку в пригороде Горловки: фото

Из-за того, что из прифронтового Торецка в Донецкой области эвакуировались многие местные жители, поздно вечером 22 сентября, когда в многоэтажный жилой дом попала российская ракета, удалось избежать значительных человеческих жертв. Об этом написал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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От удара ракеты оккупантов в одном из подъездов обрушились плиты перекрытия с девятого по седьмой этаж.

Спасателям удалось спасти ночью 19 человек, среди которых двое детей. На момент удара врага большинство жильцов успели эвакуироваться: из 53 квартир заселенными оставались 10.

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"Поэтому последствия столь тяжелого удара можно считать легкими: только один человек травмирован. Это – очередной пример того, что эвакуация спасает жизнь", – написал Кириленко.

Он призвал людей выезжать в более безопасные области Украины: "Эвакуируйтесь – всем предоставляем такую возможность, причем совершенно бесплатно. Звоните по телефону – (098) 890-33-18".

  • За 21-22 сентября захватчики из РФ выпустили по Запорожью около 20 ракет

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Теги: Донецкая область, Торецк, война, ракетный удар, потери, разрушения, многоэтажка
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