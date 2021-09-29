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29.09.2021, 12:04

С жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фото

Цей матеріал також доступний українською
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С жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фото
С жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фото
С жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фотоС жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фото

В Житомирской области во время раскопок обнаружили захоронения 12 солдат Вермахта и их личные вещи. Об этом сообщает историко-патриотическое объединение Поиск.

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Сообщается, что в Лугинском районе Житомирской области поисковики отрабатывали "легенды" местных жителей о захороненных красноармейцах. В вероятном местонахождении солдат решили прокопать траншею.

Поисковики обнаружили в земле алюминиевые люверсы от немецких плащ-палаток и кожаные люверсы от советских плащ-палаток. На шее одного из солдат был жетон с номером подразделения и личным номером военнослужащего. В первый день раскопок были найдены останки шестерых солдат Вермахта. Двое лежали в ямах по одиночке, другие четверо – по двое.

В другой день раскопок нашли еще шестерых солдат и их личные вещи: несколько расчесок, зеркальце, чернильную ручку, складной нож, резинку и точилку для карандашей, презервативы. У одного из солдат при себе были остатки кошелька, в котором лежали билеты на театральное представление в Польше. У другого солдата в кармане лежал свисток и немецкая награда Железный крест.

Всего на локации обнаружили 12 солдат Вермахта и девять жетонов. О находке сообщили представителю Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями, останки передадут для перезахоронения на немецком военном кладбище.

С жетонами и билетами в театр. В Житомирской области нашли останки солдат Вермахта – фото

  • В мае 2021-го во Львове нашли фрагменты крепостной стены XIV века – первой линии обороны города
  • В июле в Одессе на Приморском бульваре начались раскопки – археологи углубились на два метра в землю и нашли несколько старинных артефактов времен "первых дней Одессы".

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Теги: Вторая мировая война, останки, раскопки, житомирская область, Вермахт
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