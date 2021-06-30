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Разбились 68 лет назад. Военные США находят на Аляске останки и вещи солдат

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2021, 16:33
Разбились 68 лет назад. Военные США находят на Аляске останки и вещи солдат - Фото
Поисковая миссия (Скриншот из видео Мilitary.com)

Военнослужащие США обнаружили на Аляске останки и личные вещи жертв крушения самолета в 1952 году. Об этом сообщает Associated Press.

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Военный самолет разбился 68 лет назад, врезавшись в гору. Погибли все, кто были на борту – 52 солдата и офицера.

Главный планировщик поисковой миссии капитан Бриана Кинтана сообщила, что найдено уже более 460 мешков с останками и почти 100 мешков с личными вещами. При этом все сохранилось в хорошем состоянии – вероятно, благодаря низкой температуре.

В ходе предыдущих миссий удалось идентифицировать 43 погибших благодаря ДНК, стоматологическим записям и отпечаткам пальцев.

Последней находкой стали игральные карты, пара обуви, фотоаппарат, карта 1944 года и две шахматные фигуры. До этого военные находили мешки с одеждой, календари, что позволило точно установить год крушения самолета, а также маленькие амулеты на счастье, которые любят носить военные.

Самолет разбился 22 ноября 1952 года, и примерно две недели спустя на место прибыла поисковая группа. Однако отыскать самолет не удалось – к тому времени он уже был под толстым слоем льда и снега. В 2012 году обломки самолета были обнаружены Национальной гвардией Аляски во время учебной миссии. С тех пор на леднике продолжается поисковая миссия.

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Оксана Житнюк
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ВВС США самолет останки аляска
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