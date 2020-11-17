В США самолет Boeing 737-700 сбил медведя при посадке – животное погибло

На Аляске самолет сбил медведя. Теперь сотрудников аэропорта учат отпугивать диких животных от взлетно-посадочной полосы

В американском Якутате, штат Аляска, самолет компании Alaska Airlines убил бурого медведя при посадке. В результате столкновения повредился левый капот двигателя самолета. Об этом сообщает CNN.

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Самолет выполнял рейс из Кордовы в Якутат. При посадке экипаж увидел двух медведей, пересекающих взлетно-посадочную полосу. "Носовая опора не задела медведей, но капитан почувствовал удар слева после того, как медведи прошли под самолетом", – заявляют в компании.

Во время руления на стоянку пилоты заметили медведя, лежащего около центра взлетно-посадочной полосы. В результате столкновения у самолета повредился левый капот двигателя, сейчас он на ремонте. На борту Boeing 737-700 находилось шесть пассажиров.

Теперь сотрудников аэропорта обучают использованию пиротехники и транспорта для предотвращения приближения животных к взлетно-посадочной полосе.

11 апреля в Мелитополе совершил аварийную посадку истребитель ВСУ.

13 ноября в Новосибирске тяжелый грузовой самолет Ан-124 "Руслан" совершил экстренную посадку, повредив полосу.

Владислав Сердюк

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