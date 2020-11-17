UA

В США самолет Boeing 737-700 сбил медведя при посадке – животное погибло

17.11.2020, 10:06
В США самолет Boeing 737-700 сбил медведя при посадке – животное погибло - Фото
Самолет Alaska Airlines (Фото - EPA - John G. Mabanglo)

На Аляске самолет сбил медведя. Теперь сотрудников аэропорта учат отпугивать диких животных от взлетно-посадочной полосы

В американском Якутате, штат Аляска, самолет компании Alaska Airlines убил бурого медведя при посадке. В результате столкновения повредился левый капот двигателя самолета. Об этом сообщает CNN

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Самолет выполнял рейс из Кордовы в Якутат. При посадке экипаж увидел двух медведей, пересекающих взлетно-посадочную полосу. "Носовая опора не задела медведей, но капитан почувствовал удар слева после того, как медведи прошли под самолетом", – заявляют в компании.

Во время руления на стоянку пилоты заметили медведя, лежащего около центра взлетно-посадочной полосы. В результате столкновения у самолета повредился левый капот двигателя, сейчас он на ремонте. На борту Boeing 737-700 находилось шесть пассажиров. 

Теперь сотрудников аэропорта обучают использованию пиротехники и транспорта для предотвращения приближения животных к взлетно-посадочной полосе.

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
аляска медведь Boeing 737-700

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Об’єднання за легальність. Три методи боротьби з контрабандою сигарет

Партнерський проєктОб’єднання за легальність. Три методи боротьби з контрабандою сигарет
 