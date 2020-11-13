В РФ из-за неполадок с двигателем экстренно сел Ан-124 "Руслан", повредив полосу: видео

При аварийной посадке в аэропорту Новосибирска за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился грузовой самолет Ан-124 "Руслан". Об этом сообщает Интерфакс.

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Источник издания сообщил, что самолет направлялся в Вену: "После вылета командир доложил об отказе систем радиосвязи и запросил аварийную посадку. Во время посадки экипажу не удалось удержать самолет в полосе, и он выкатился на 200 метров".

На борту было 14 человек, предварительно пострадавших нет. Самолет получил повреждения – у него частично разрушены шасси и крылья.

Telegram Baza показал фото поврежденного Ан-124.

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