В РФ из-за неполадок с двигателем экстренно сел Ан-124 "Руслан", повредив полосу: видео

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В Новосибирске тяжелый грузовой самолет Ан-124 "Руслан" совершил экстренную посадку, повредив полосу. Пострадавших в результате происшествия нет

При аварийной посадке в аэропорту Новосибирска за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился грузовой самолет Ан-124 "Руслан". Об этом сообщает Интерфакс

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Источник издания сообщил, что самолет направлялся в Вену: "После вылета командир доложил об отказе систем радиосвязи и запросил аварийную посадку. Во время посадки экипажу не удалось удержать самолет в полосе, и он выкатился на 200 метров".

На борту было 14 человек, предварительно пострадавших нет. Самолет получил повреждения – у него частично разрушены шасси и крылья. 

Telegram Baza показал фото поврежденного Ан-124. 

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Теги: Новосибирск, аварийная посадка, ан-124
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