За 4000 лет до Черной смерти. В Латвии нашли останки самой древней жертвы чумы

Ученые нашли в Латвии останки человека, который мог быть первой жертвой чумы. Мужчине было около 20 лет, он умер более 5000 лет назад, сообщает ScienceAlert.

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Немецкие исследователи выяснили, что охотника-собирателя каменного века укусил грызун. Животное несло штамм вредоносных бактерий Yersinia pestis. Этот патоген вызвал пандемию бубонной чумы, которая вошла в историю как Черная смерть. Ее пик пришелся уже на 1346-1353 годы – через более чем 4000 лет после смерти 20-летнего мужчины в Латвии. Тогда за семь лет чума уничтожила от 30% до 60% населения Европы.

В исследовании сказано – в отличие от своих микробных потомков, чума, поразившая древнего охотника, распространялась достаточно медленно и не особо активно передавалась. Гены, которые обеспечивали передачу вируса блохами, отсутствовали. Однако за тысячелетия бактерии Y. pestis ("чумачная палочка") мутировали и получили возможность перепрыгивать между видами с помощью блох.

Исследователи проверили ДНК из костей и зубов мужчины на наличие следов патогенов и нашли соответствующие бактерии.

СПРАВКА. Бубонная чума – преобладающая у человека форма чумы, которую вызывает бактерия Yersinia pestis, переносимая паразитирующими на крысах блохами, способными переходить на человека. Случаи чумы встречаются и сегодня, однако заболевание уже не несет такой опасности. С внедрением в 1947 в лечебную практику антибиотиков выздоравливают практически все заболевшие, если лечение начато вовремя.

В августе 2020-го в штате Колорадо, США, впервые с 2015 года зафиксировали случай заражения бубонной чумой.

В феврале 2021-го сообщалось, что в Конго за три месяца зафиксировали более 500 случаев бубонной чумы.

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Оксана Житнюк

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