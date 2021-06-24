Рыбачил 3000 лет назад и получил 790 ран. В Японии нашли древнейшую жертву нападения акулы

Ученые нашли жертву нападения акулы возрастом более 3000 лет. Об этом пишет Phys, ссылаясь на исследование из Journal of Archeological Science: Reports.

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Ученые сообщают, что во внутреннем Японском море обнаружили скелет, который является самым ранним прямым доказательством нападения акулы на человека.

Оксфордские исследователи заявляют, что человек, чьи останки были найдены в море, получил по крайней мере 790 глубоких зазубренных ран. Травмы были в основном на руках, ногах, груди и животе.

Команда экспертов пришла к выводу, что человек погиб более 3000 лет назад, между 1370 и 1010 годами до нашей эры. Жертва сопротивлялась нападению акулы – кисть левой руки, судя по всему, была оторвана, когда человек отбивался от хищника.

Раскопки также показали, что у мужчины отсутствовала правая нога, а левую ногу положили в могилу поверх тела в перевернутом положении.

По словам ученых, судя по следам зубов, на мужчину вероятно напала тигровая или белая акула. В это время он мог рыбачить.

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Оксана Житнюк

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