Идентифицирована древняя саблезубая кошка. Она охотилась на животных размером с бизона

Американские ученые из университета Огайо идентифицировали древнюю саблезубую кошку, которая могла охотиться на животных размером бизона. Об этом сообщает сайт университета.

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Саблезубая кошка получила название Machairodus lahayishupup humerus, что в переводе с каюсского языка, на котором говорили коренные жители нынешнего штата Орегон, значит "древняя дикая кошка".

Новый вид был описан на основе семи неклассифицированных ранее образцов костей, которые сравнили с другими костями древних животных.

Эти кошки жили в период от 5,5 млн до 9 млн лет назад в Северной Америке, весили более 400 кг и могли убить добычу весом до 900 кг.

Размер животного ученые определили по сохранившейся плечевой кости: ее длина достигала 46 см, а диаметр – 4,3 см. Для сравнения, средний размер плечевой кости современного взрослого самца льва составляет около 33 см.

"Мы считаем, что это были хищники, которые регулярно убивали животных размером с бизона, – сказал соавтор исследования Джонатан Каледе. – На тот момент это была самая большая кошка из когда-либо живших".

Ученые определили, что новый вид является древним родственником самого известного саблезубого кота Smilodon, вымершего около 10 000 лет назад – знаменитой окаменелости, найденной в битумных озерах Ла-Бреа в Калифорнии.

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Наталия Медведева

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