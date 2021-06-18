В Китае открыли новый вид гигантского носорога. Он жил 26,5 млн лет назад и весил 21 тонну

В Китае открыли новый вид гигантского носорога, который жил около 26,5 млн лет назад и весил 21 тонну – как четыре больших африканских слона. Исследование опубликовано в журнале Communications Biology.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Останки животного нашли еще в 2015 году в провинции Ганьсу. Сейчас анализ окаменелостей подтвердил – это совершенно новый вид, который отличался от других известных гигантских носорогов. Его назвали Paraceratherium linxiaense.

Голова безрогого существа была размером около семи метров, чтобы можно было питаться листьями с верхушек деревьев. Такие габариты делали животное даже выше жирафа. Также у животного была длинная и гибкая шея, а на носу не было рога.

Команда ученых обнаружила, что новый вид был тесно связан с гигантскими носорогами, которые когда-то жили в Пакистане. Это позволяет предположить, что он путешествовал по Центральной Азии.

В марте 2021-го в Узбекистане фермер копал яму под теплицу, а нашел скелет древнего носорога.

В мае американские ученые из университета Огайо идентифицировали древнюю саблезубую кошку, которая могла охотиться на животных размером бизона.

Смотрите также: 57 000 лет. Ученые показали найденную в Канаде мумию волчонка: видео

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.