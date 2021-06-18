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В Китае открыли новый вид гигантского носорога. Он жил 26,5 млн лет назад и весил 21 тонну

18.06.2021, 09:57
В Китае открыли новый вид гигантского носорога. Он жил 26,5 млн лет назад и весил 21 тонну - Фото
Как мог выглядеть носорог (Иллюстрация Chen Yu)

В Китае открыли новый вид гигантского носорога, который жил около 26,5 млн лет назад и весил 21 тонну – как четыре больших африканских слона. Исследование опубликовано в журнале Communications Biology.

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Останки животного нашли еще в 2015 году в провинции Ганьсу. Сейчас анализ окаменелостей подтвердил – это совершенно новый вид, который отличался от других известных гигантских носорогов. Его назвали Paraceratherium linxiaense.

Голова безрогого существа была размером около семи метров, чтобы можно было питаться листьями с верхушек деревьев. Такие габариты делали животное даже выше жирафа. Также у животного была длинная и гибкая шея, а на носу не было рога.

Команда ученых обнаружила, что новый вид был тесно связан с гигантскими носорогами, которые когда-то жили в Пакистане. Это позволяет предположить, что он путешествовал по Центральной Азии.

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Оксана Житнюк
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Китай животные останки носорог окаменелости Ганьсу
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