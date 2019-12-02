Старые катакомбы. В центре Харькова намерены открыть музей: фото

В Харькове в подземных ходах возле Свято-Успенского собора под улицей Квитки-Основьяненко может появиться музей. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Эти подземелья появились еще в ХVIII веке. Тогда купцы хранили здесь вино и, возможно, контрабанду. Во время Второй мировой войны подземелья обустроили под бомбоубежища.

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30 ноября волонтеры и члены Харьковского фонда содействия историко-культурным исследованиям "Дети подземелья" при поддержке горсовета расчистили подземные ходы. Работы велись около шести часов, было вывезено полтысячи мешков с грунтом.

"Мы делали расчеты с одесскими коллегами: если объект официально начнет работать, то поток туристов будет постоянным, и это может повысить туристическую привлекательность города", - рассказал о перспективах музея член правления фонда Игорь Денисенко.

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