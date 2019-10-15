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15.10.2019, 08:17

Ультиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фото

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Ультиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фото
Ультиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фото
Ультиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фотоУльтиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фото

Активисты заявили, что намерены организовывать новые протесты, если власть не выполнит их требований в месячный срок

14 октября в Днепре под зданием облгосадминистрации около 500 человек пришли на "акцию сопротивления капитуляции", передает Радио Свобода.

Участники протеста выдвинули власти "ультиматум": за месяц, до "дня всех майданов", выполнить требования:

  • Запретить предоставление особого статуса для временно оккупированных территорий или для любого другого региона страны;

  • Запретить амнистию боевиков террористических организаций ЛНР/ДНР;

  • Запретить формирование на временно оккупированных территориях любых негосударственных военизированных формирований, в частности, так называемой "народной милиции" боевиков;

  • Запретить проведение выборов на оккупированных территориях до возвращения Украине полного контроля над границей.

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Активисты обещают законными методами оказывать власти сопротивление: организовывать акции и призывать к протестам других людей.

"Нельзя просто перестать стрелять, потому что враг на нашей земле. Луганская и Донецкая области – это не какие-то там территории с особым статусом. Это украинская территория, оккупированная из-за вторжения российских регулярных войск", - подчеркнул мотивы акции ее организатор Андрей Денисенко.

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Теги: днепр, ультиматум, капитуляция, формула штайнмайера, вече
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