Ультиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фото

14 октября в Днепре под зданием облгосадминистрации около 500 человек пришли на "акцию сопротивления капитуляции", передает Радио Свобода.

Участники протеста выдвинули власти "ультиматум": за месяц, до "дня всех майданов", выполнить требования:

Запретить предоставление особого статуса для временно оккупированных территорий или для любого другого региона страны;

Запретить амнистию боевиков террористических организаций ЛНР/ДНР;

Запретить формирование на временно оккупированных территориях любых негосударственных военизированных формирований, в частности, так называемой "народной милиции" боевиков;

Запретить проведение выборов на оккупированных территориях до возвращения Украине полного контроля над границей.

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Активисты обещают законными методами оказывать власти сопротивление: организовывать акции и призывать к протестам других людей.

"Нельзя просто перестать стрелять, потому что враг на нашей земле. Луганская и Донецкая области – это не какие-то там территории с особым статусом. Это украинская территория, оккупированная из-за вторжения российских регулярных войск", - подчеркнул мотивы акции ее организатор Андрей Денисенко.

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