Ультиматум власти. В Днепре собрались "против капитуляции": фото

14 октября в Днепре под зданием облгосадминистрации около 500 человек пришли на "акцию сопротивления капитуляции", передает Радио Свобода.
Участники протеста выдвинули власти "ультиматум": за месяц, до "дня всех майданов", выполнить требования:
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Активисты обещают законными методами оказывать власти сопротивление: организовывать акции и призывать к протестам других людей.
"Нельзя просто перестать стрелять, потому что враг на нашей земле. Луганская и Донецкая области – это не какие-то там территории с особым статусом. Это украинская территория, оккупированная из-за вторжения российских регулярных войск", - подчеркнул мотивы акции ее организатор Андрей Денисенко.
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