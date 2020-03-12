В Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки – фото, видео

В Одессе группа неизвестных людей, которую местные СМИ определили как представителей патриотических организаций, блокирует отель Бристоль, где проходит съезд партии ОПЗЖ. Об этом сообщает Думская.

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По данным издания, на съезде будет обсуждаться вопрос выдвижения на должность мэра Одессы нардепа Вадима Рабиновича.

Между противниками съезда и сторонниками ОПЗЖ время от времени вспыхивают потасовки. В результате одной из них помяли капот припаркованной машины.

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Полиция пытается разнять конфликтующие стороны и не допустить эскалации.

Думская утверждает, что противники митинга – члены Нацкорпуса, Дії и Автомайдана. Защищают ОПЗЖ сотрудники охранной фирмы Зевс и "примерно сотня спортсменов, приехавших вчера в город по Киевской трассе".

во Львове в о время выездного заседания комитета Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская отказалась ответить на вопрос, является ли Россия агрессором. Ее освистали, кричали "Позор!" и "Вон со Львова!". 27 февраля

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