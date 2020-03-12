Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.03.2020, 15:37

В Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки – фото, видео

1 / 7
В Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки – фото, видеоВ Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки – фото, видеоВ Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки – фото, видеоВ Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки – фото, видеоВ Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки – фото, видеоВ Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки – фото, видеоВ Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки – фото, видео
В Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки – фото, видеоВ Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки – фото, видеоВ Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки – фото, видеоВ Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки – фото, видеоВ Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки – фото, видеоВ Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки – фото, видеоВ Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки – фото, видео
В Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки – фото, видеоВ Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки – фото, видеоВ Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки – фото, видеоВ Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки – фото, видеоВ Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки – фото, видеоВ Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки – фото, видеоВ Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки – фото, видео

У отеля Бристоль в Одессе происходят потасовки. По данным местных СМИ, на съезде ОПЗЖ могут выдвинуть Вадима Рабиновича в мэры города

В Одессе группа неизвестных людей, которую местные СМИ определили как представителей патриотических организаций, блокирует отель Бристоль, где проходит съезд партии ОПЗЖ. Об этом сообщает Думская.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным издания, на съезде будет обсуждаться вопрос выдвижения на должность мэра Одессы нардепа Вадима Рабиновича.

Между противниками съезда и сторонниками ОПЗЖ время от времени вспыхивают потасовки. В результате одной из них помяли капот припаркованной машины.

Читайте также: Арахамия о поездке Медведчука в РФ: ОПЗЖ - в карантин, СБУ должна их проверить

Полиция пытается разнять конфликтующие стороны и не допустить эскалации.

Думская утверждает, что противники митинга – члены Нацкорпуса, Дії и Автомайдана. Защищают ОПЗЖ сотрудники охранной фирмы Зевс и "примерно сотня спортсменов, приехавших вчера в город по Киевской трассе".

  • 27 февраля во Львове во время выездного заседания комитета Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская отказалась ответить на вопрос, является ли Россия агрессором. Ее освистали, кричали "Позор!" и "Вон со Львова!".

Смотрите также: Акция "за русский язык" в Харькове закончилась дракой: видео

Фото, видео - Думская

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: одесса, вадим рабинович, столкновения, потасовка, ОПЗЖ, отель бристоль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Как выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фото
Как выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фото
Протест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежи
Протест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежи
Тысячи беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фото
Тысячи беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фото
Материалы по теме
Арахамия о поездке Медведчука в РФ: ОПЗЖ - в карантин, СБУ должна их проверить
Политика Арахамия о поездке Медведчука в РФ: ОПЗЖ - в карантин, СБУ должна их проверить
Столкновения в суде Одессы: 49 задержанных - видео 18+
Происшествия Столкновения в суде Одессы: 49 задержанных - видео 18+
Популярное
фото/видео
В Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки – фото, видео
В Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки – фото, видео
Футбол. "Вольфсбург" vs "Шахтер": где и когда смотреть плей-офф Лиги Европы
Футбол. "Вольфсбург" vs "Шахтер": где и когда смотреть плей-офф Лиги Европы 15:00
В Киеве напали на главного врача Института рака – фото, видео
В Киеве напали на главного врача Института рака – фото, видео 12:09
Необычное. В созвездии Рыб найдена гигантская планета с железными дождями: видео
Необычное. В созвездии Рыб найдена гигантская планета с железными дождями: видео 08:53
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 