В Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки – фото, видео

В Одессе группа неизвестных людей, которую местные СМИ определили как представителей патриотических организаций, блокирует отель Бристоль, где проходит съезд партии ОПЗЖ. Об этом сообщает Думская.
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По данным издания, на съезде будет обсуждаться вопрос выдвижения на должность мэра Одессы нардепа Вадима Рабиновича.
Между противниками съезда и сторонниками ОПЗЖ время от времени вспыхивают потасовки. В результате одной из них помяли капот припаркованной машины.
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Полиция пытается разнять конфликтующие стороны и не допустить эскалации.
Думская утверждает, что противники митинга – члены Нацкорпуса, Дії и Автомайдана. Защищают ОПЗЖ сотрудники охранной фирмы Зевс и "примерно сотня спортсменов, приехавших вчера в город по Киевской трассе".
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