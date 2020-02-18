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18.02.2020, 10:02

В Одессу прилетел редкий Boeing американских ВМС – фото

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В Одессу прилетел редкий Boeing американских ВМС – фотоВ Одессу прилетел редкий Boeing американских ВМС – фотоВ Одессу прилетел редкий Boeing американских ВМС – фотоВ Одессу прилетел редкий Boeing американских ВМС – фото
В Одессу прилетел редкий Boeing американских ВМС – фотоВ Одессу прилетел редкий Boeing американских ВМС – фотоВ Одессу прилетел редкий Boeing американских ВМС – фотоВ Одессу прилетел редкий Boeing американских ВМС – фото
В Одессу прилетел редкий Boeing американских ВМС – фотоВ Одессу прилетел редкий Boeing американских ВМС – фотоВ Одессу прилетел редкий Boeing американских ВМС – фотоВ Одессу прилетел редкий Boeing американских ВМС – фото

Одессу посетил C-40A Clipper. Всего было выпущено 15 таких самолетов, все - по заказу Корпуса морской пехоты США

Вечером 17 февраля в Одессу прилетел редкий самолет C-40A Clipper с регистрационным номером 168980, который является военной модификацией Boeing-737 и используется военно-морским флотом и военно-воздушными силами США. Об этом сообщает Думская.

Цель пребывания борта в Украине неизвестна.

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Самолеты 40A Clipper начали выпускать в 2001 году, они имеют белый, а не милитарный окрас. Лайнеры можно использовать в трех конфигурациях: пассажирской (до 121 военнослужащего), грузовой (восемь морских контейнеров – около 17 тонн груза) и комбинированой. Максимальна дальность полета – 5500 км, скорость – 900 км/ч.

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Теги: корпус морской пехоты США, самолет, одесса, boeing, вмс сша, C-40A Clipper
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