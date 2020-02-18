В Одессу прилетел редкий Boeing американских ВМС – фото

Вечером 17 февраля в Одессу прилетел редкий самолет C-40A Clipper с регистрационным номером 168980, который является военной модификацией Boeing-737 и используется военно-морским флотом и военно-воздушными силами США. Об этом сообщает Думская.

Цель пребывания борта в Украине неизвестна.

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Самолеты 40A Clipper начали выпускать в 2001 году, они имеют белый, а не милитарный окрас. Лайнеры можно использовать в трех конфигурациях: пассажирской (до 121 военнослужащего), грузовой (восемь морских контейнеров – около 17 тонн груза) и комбинированой. Максимальна дальность полета – 5500 км, скорость – 900 км/ч.

В порт Одессы нередко заходят военные корабли США, как правило, они участвуют в учениях в Черном море. В частности, 24 декабря в Одессу прибыл ракетный эсминец USS Ross. 7 апреля 2017 года он запускал "Томагавки" по сирийской авиабазе Шайрат. Фото последствий удара .

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