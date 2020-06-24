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24.06.2020, 16:50

В Тернопольской области Днестр преодолел дамбу, начата эвакуация людей: фото

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В Тернопольской области Днестр преодолел дамбу, начата эвакуация людей: фотоВ Тернопольской области Днестр преодолел дамбу, начата эвакуация людей: фотоВ Тернопольской области Днестр преодолел дамбу, начата эвакуация людей: фотоВ Тернопольской области Днестр преодолел дамбу, начата эвакуация людей: фотоВ Тернопольской области Днестр преодолел дамбу, начата эвакуация людей: фотоВ Тернопольской области Днестр преодолел дамбу, начата эвакуация людей: фотоВ Тернопольской области Днестр преодолел дамбу, начата эвакуация людей: фото
В Тернопольской области Днестр преодолел дамбу, начата эвакуация людей: фотоВ Тернопольской области Днестр преодолел дамбу, начата эвакуация людей: фотоВ Тернопольской области Днестр преодолел дамбу, начата эвакуация людей: фотоВ Тернопольской области Днестр преодолел дамбу, начата эвакуация людей: фотоВ Тернопольской области Днестр преодолел дамбу, начата эвакуация людей: фотоВ Тернопольской области Днестр преодолел дамбу, начата эвакуация людей: фотоВ Тернопольской области Днестр преодолел дамбу, начата эвакуация людей: фото
В Тернопольской области Днестр преодолел дамбу, начата эвакуация людей: фотоВ Тернопольской области Днестр преодолел дамбу, начата эвакуация людей: фотоВ Тернопольской области Днестр преодолел дамбу, начата эвакуация людей: фотоВ Тернопольской области Днестр преодолел дамбу, начата эвакуация людей: фотоВ Тернопольской области Днестр преодолел дамбу, начата эвакуация людей: фотоВ Тернопольской области Днестр преодолел дамбу, начата эвакуация людей: фотоВ Тернопольской области Днестр преодолел дамбу, начата эвакуация людей: фото

В Днестре поднялся уровень воды, река вышла из берегов и в Монастырисском районе Тернопольской области перелилась через дамбу

Сегодня, 24 июня, в Монастырисском районе Тернопольской области река Днестр перелилась через дамбу, власти решили начать частичную эвакуацию местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области.

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Отмечается, что перелив днестровских вод через дамбу начался в селе Устье Зеленое. Там возникла реальная угроза подтоплений домохозяйств. Решение о частичном отселении жителей приняла местная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Сообщается, что в селе Коропець подтопило сельхозугодья.

На месте стихийного бедствия работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции и специализированных служб гражданской защиты.

  • 23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за сильных дождей начались сильные паводки. Людей эвакуируют из аварийных домов.
  • 24 июня жителей Черновцов и области призвали быть готовыми к эвакуации.
  • Сегодня Аваков вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой Госслужбы чрезвычайных ситуаций Николаем Чечеткиным и командующим Нацгвардии Николаем Баланом работают в наиболее пострадавших районах Ивано-Франковской области, где уже совершили облет затопленных территорий.

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Теги: наводнение, тернопольская область
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