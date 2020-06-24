В Тернопольской области Днестр преодолел дамбу, начата эвакуация людей: фото

Сегодня, 24 июня, в Монастырисском районе Тернопольской области река Днестр перелилась через дамбу, власти решили начать частичную эвакуацию местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области.

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Отмечается, что перелив днестровских вод через дамбу начался в селе Устье Зеленое. Там возникла реальная угроза подтоплений домохозяйств. Решение о частичном отселении жителей приняла местная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Сообщается, что в селе Коропець подтопило сельхозугодья.

На месте стихийного бедствия работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции и специализированных служб гражданской защиты.

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