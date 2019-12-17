10 000 единиц оружия и боеприпасов полиция изъяла в Ровно: видео

В рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство судьи Ровненского городского суда, которое, по информации Нацполиции, имело место быть 25 февраля 2019 года, полицейские задержали 45-летнего местного жителя, который, 16 декабря, якобы поджег авто. В гараже, которым он пользовался, были проведены обыски. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По результатам обысков в гараже были изъяты: 70 корпусов гранат и запалов к ним, 27 электродетонаторов, шесть тротиловых шашек, четыре с половиной кг тротила, два кг пластида, одно самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, 11 РПГ, 28 ВОГ, один подствольный гранатомет, 16 пистолетов, пять револьверов, четыре пистолета-пулемета, восемь автоматов Калашникова, пять винтовок, одна СВД, одно гладкоствольное ружье и более 10 000 патронов разных калибров.

Сейчас проверяется его причастность к ряду других возможных преступлений, а также устанавливается круг причастных лиц.