10 000 единиц оружия и боеприпасов полиция изъяла в Ровно: видео

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Правоохранители подозревают фигуранта в якобы покушении на судью, поджоге авто и хранении оружия

В рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство судьи Ровненского городского суда, которое, по информации Нацполиции, имело место быть 25 февраля 2019 года, полицейские задержали 45-летнего местного жителя, который, 16 декабря, якобы поджег авто. В гараже, которым он пользовался, были проведены обыски. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

По результатам обысков в гараже были изъяты: 70 корпусов гранат и запалов к ним, 27 электродетонаторов, шесть тротиловых шашек, четыре с половиной кг тротила, два кг пластида, одно самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, 11 РПГ, 28 ВОГ, один подствольный гранатомет, 16 пистолетов, пять револьверов, четыре пистолета-пулемета, восемь автоматов Калашникова, пять винтовок, одна СВД, одно гладкоствольное ружье и более 10 000 патронов разных калибров. 

Сейчас проверяется его причастность к ряду других возможных преступлений, а также устанавливается круг причастных лиц. 

  • 25 февраля 2019 года дом судьи в Ровно обстреляли из автомата и бросили гранату: фото.
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Теги: оружие, Нацполиция, ровно
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