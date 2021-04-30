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Автомобиль разнес бетонный блок на аварийном мосту в Славянске: камера сняла таран – видео видео

30.04.2021, 10:37
Скриншот из видеозаписи
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Рано утром 30 апреля легковой автомобиль Hyundai на высокой скорости протаранил бетонный блок на въезде на аварийный мост через реку Казенный Торец в Славянске Донецкой области. Видео зафиксировала камера наблюдения, пишет сайт города Славянска.

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По какой причине авто не сбавило скорость перед преградой и вообще поехало на мост, неизвестно. 

Автомобиль вдребезги разбил бетонный блок и остановился. Водитель выбрался и пошел назад, через несколько секунд с переднего сидения вышла, держась за живот, пассажирка.

Фото: полиция

Фото: полиция

Фото: полиция

Фото: полиция

Прибывшие на место патрульные не нашли участников ДТП, авто было закрыто. Полицейские занимаются оформлением материалов по событию и розыском причастных к аварии.

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Судя по видео с камер наблюдения в городе, водитель незадолго до аварии, возможно, превышал скорость:

Движение через мост приостановили в марте, объявлен тендер на его капитальный ремонт.

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Видео: местный интернет-провайдер CDC, фото – патрульная полиция

Евгений Пилипенко
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