Бывший курорт. Как живет прифронтовое Бердянское: видео

Журналисты показали, что сейчас происходит в прифронтовом селе Бердянское, которое ранее было одним из курортов Азовского моря на Донбассе. Об этом идет речь в сюжете Радио Свобода.

Бердянское располагается в нескольких километрах от линии разграничения, а по соседству с ним находится Широкино, которое попадает под регулярные обстрелы российских гибридных войск. Пятый год в населенном пункте вместо туристов располагаются предупреждения о морских минах - акватория Азовского моря заминирована.

Одна из местных жительниц сказала, что летом, несмотря на предупреждения, люди купаются в море. Сегодня в селе живут немногим более сотни человек. Одна из двух улиц четыре года назад попала под массированный обстрел террористов - уцелелели всего несколько домов.

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Как отмечает корреспондент, Бердянское, согласно одному из проектов, может стать местом нового разведения войск. Часть села может попасть в буферную зону. Несмотря на отсутствие официальных решений о разведении, некоторые местные жители уже просят украинских военнослужащих не покидать село.

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