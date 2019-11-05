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В СЦКК сообщили, когда может начаться разведение сил в Петровском

В СЦКК сообщили, когда может начаться разведение сил в Петровском - Фото
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
05.11.2019, 12:26

Разведение сил запланировано на 8 ноября на 12:00 в случае соблюдения семи дней тишины

Разведение войск в Петровском Донецкой области может начаться 8 ноября, в случае если будет зафиксировано семидневное прекращение огня на данном участке. Об этом заявил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации Александр Борщевский.

По его словам, сейчас выполняется комплекс мероприятий по стабилизации режима прекращения огня на участке№3 Петровское-Богдановка.

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Он напомнил, что обстрелы там были зафиксированы 29 и 30 октября (подтверждено в отчете ОБСЕ за 31 октября). "Начиная с 30 числа по окончанию семи дней (тишины, - ред.), это будет 6 ноября, 7 пройдет верификация прекращения огня", - добавил Борщевский.

Борщевский уточнил, что с 12:00 8 ноября Вооруженные Силы Украины "в случае выполнения условий прекращения огня смогут практически начать разведение сил и средств".

  • 1 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что дата разведения войск в Петровском будет пересмотрена из-за обстрелов со стороны боевиков 30 октября.
  • Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 2-3 ноября взрывы в Петровском.

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ВСУ сцкк Петровское разведение сил Александр Борщевский
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