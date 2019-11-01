Древнее городище под Львовом воссоздали в 3D-формате: видео

Сотрудники историко-культурного заповедника Древний Плиснеск представили 3D-реконструкцию древнего города Плиснеск, на территории которого сегодня располагается село Подгорцы (Львовская область). Об этом сообщается в Facebook заповедника.

"При содействии Украинского культурного фонда мы провели реконструкцию и осуществили 3D-визуализацию планировочной структуры Плиснеского археологического комплекса в течение VII-XIII веков", - говорится в сообщении.

В 3D-формате представлено более 80 реконструированных объектов оборонной, жилищно-хозяйственной и сакральной архитектуры.

Работа над проектом велась в рамках программы УКФ "Создаем инновационный культурный продукт" и заняла пять месяцев.

Древний Плиснеск был одним из центров Карпатских хорватов и по площади, которая составляла 250 гектаров, по тем временам принадлежал к крупнейшим городам Восточной Европы. После X века город пришел в упадок и расстроилось заново чуть позже, уже во времена Киевской Руси. По размерам городище было значительно меньше предыдущего.

В 3D-модели, которая базируется на результатах 200-летних археологических раскопок, воспроизведены различные периоды города, начиная с тех времен, когда здесь было только святилище.

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