Карантин. В Черновцах протестуют из-за закрытых рынков – видео

Несколько десятков предпринимателей вышли на пикет к зданию Черновицкой ОГА с требованием разрешить работу продуктовых рынков, которые закрыты в связи с карантином, введенным из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает местное информагентство АСС, которое вело трансляцию акции.

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На видео с протеста видно, что предприниматели сетуют на то, что у них быстро портятся продукты. Они просят разрешить им работать с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Также они скандировали имя главы ЧОГА Сергея Осачука.

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К активистам вышел замглавы ОГА Богдан Ковалюк. Он пытался объяснить, что решение об открытии рынков должен принимать горсовет. Однако Мэр Черновцов Алексей Каспрук говорил активистам, что не может принять решение, которое шло бы в разрез с решением главного санврача и областной комиссии ТЭБ и ЧС, поскольку оно будет незаконным.

Несмотря на слова мэра, люди требовали, чтобы их проблему решили "сейчас". В итоге несколько демонстрантов вместе с секретарем горсовета отправились на исполком горсовета, где будут рассматривать вопрос рынков.

В пятницу, 24 апреля, Черновицкий горсовет так и не определился, будут работать рынки или нет – депутаты не собрались после перерыва.

На следующий день, 25 апреля, предприниматели блокировали проезд на одной из улиц города.

В Черновицкой области зафиксировано 1375 подтвержденных случаев COVID-19. Это больше, чем в любом другом регионе страны.

Сегодня в пресс-службе Офиса президента Владимира Зеленского заявили, что к рытые продовольственные рынки в Украине могут открыть до конца недели при условии соблюдения правил безопасности.



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Видео - Інформаційне агентство "АСС"