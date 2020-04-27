Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

Иллюстративное фото: пресс-служба Тернопольского горсовета

За прошедшие сутки больше всего подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Харьковской и Закарпатской областях, в Сумской и Луганской областях новых заболевших не зафиксировано. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

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Более 1000 заболевших - в Черновицкой области (1375) и Киеве (1220). Более 500 заразившихся коронавирусом еще в четырех областях: Ивано-Франковской (761), Тернопольской (612), Киевской (570) и Ровенской (522).

За сутки больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Харьковской (49) и Закарпатской (46) областях. В Луганской и Сумской областях новых подтвержденных случаев нет.

Данные по областям:

Черновицкая - всего 1375 случаев (34 новых);

Киев - 1220 (32);

Ивано-Франковская - 761 (30);

Тернопольская - 612 (5);

Киевская - 570 (28);

Ровенская - 522 (14);

Винницкая - 398 (10);

Закарпатская - 375 (46);

Львовская - 358 (10);

Житомирская - 351 (3);

Кировоградская - 337 (14);

Днепропетровская - 310 (18);

Черкасская - 267 (10);

Волынская - 254 (13);

Одесская - 240 (20);

Запорожская - 204 (22);

Харьковская - 196 (49);

Полтавская - 173 (1);

Николаевская - 115 (4);

Сумская - 95 (0);

Херсонская - 88 (1);

Хмельницкая - 72 (2);

Донецкая - 52 (23);

Черниговская - 35 (3);

Луганская - 29 (0).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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