Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

За прошедшие сутки больше всего подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Харьковской и Закарпатской областях, в Сумской и Луганской областях новых заболевших не зафиксировано. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.
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Более 1000 заболевших - в Черновицкой области (1375) и Киеве (1220). Более 500 заразившихся коронавирусом еще в четырех областях: Ивано-Франковской (761), Тернопольской (612), Киевской (570) и Ровенской (522).
За сутки больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Харьковской (49) и Закарпатской (46) областях. В Луганской и Сумской областях новых подтвержденных случаев нет.
Данные по областям:
Черновицкая - всего 1375 случаев (34 новых);
Киев - 1220 (32);
Ивано-Франковская - 761 (30);
Тернопольская - 612 (5);
Киевская - 570 (28);
Ровенская - 522 (14);
Винницкая - 398 (10);
Закарпатская - 375 (46);
Львовская - 358 (10);
Житомирская - 351 (3);
Кировоградская - 337 (14);
Днепропетровская - 310 (18);
Черкасская - 267 (10);
Волынская - 254 (13);
Одесская - 240 (20);
Запорожская - 204 (22);
Харьковская - 196 (49);
Полтавская - 173 (1);
Николаевская - 115 (4);
Сумская - 95 (0);
Херсонская - 88 (1);
Хмельницкая - 72 (2);
Донецкая - 52 (23);
Черниговская - 35 (3);
Луганская - 29 (0).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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