Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Тернопольского горсовета
27.04.2020, 09:31

В Харьковской и Закарпатской областях - больше всего выявленных за сутки случаев COVID-19

За прошедшие сутки больше всего подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Харьковской и Закарпатской областях, в Сумской и Луганской областях новых заболевших не зафиксировано. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Более 1000 заболевших - в Черновицкой области (1375) и Киеве (1220). Более 500 заразившихся коронавирусом еще в четырех областях: Ивано-Франковской (761), Тернопольской (612), Киевской (570) и Ровенской (522).

За сутки больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Харьковской (49) и Закарпатской (46) областях. В Луганской и Сумской областях новых подтвержденных случаев нет.

Заразившиеся коронавирусом по областям (Фото - ЦОЗ)

Данные по областям:

Черновицкая - всего 1375 случаев (34 новых);

Киев - 1220 (32);

Ивано-Франковская - 761 (30);

Тернопольская - 612 (5);

Киевская - 570 (28);

Ровенская - 522 (14);

Винницкая - 398 (10);

Закарпатская - 375 (46);

Львовская - 358 (10);

Житомирская - 351 (3);

Кировоградская - 337 (14);

Днепропетровская - 310 (18);

Черкасская - 267 (10);

Волынская - 254 (13);

Одесская - 240 (20);

Запорожская - 204 (22);

Харьковская - 196 (49);

Полтавская - 173 (1);

Николаевская - 115 (4);

Сумская - 95 (0);

Херсонская - 88 (1);

Хмельницкая - 72 (2);

Донецкая - 52 (23);

Черниговская - 35 (3);

Луганская - 29 (0).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • Во всем мире уже почти три миллиона заболевших корнавирусной инфекцией.
  • В Мариуполе 19 медиков областной больницы заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
  • На утро 27 апреля в Беларуси зафиксировано больше случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, чем в Украине.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
регионы коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 