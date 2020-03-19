Коронавирус. В Черновцах и Львове ездят авто с громкоговорителями: видео, фото

В Черновцах и Львове местные власти запустили по городу автомобили с громкоговорителями. Через них людей информируют о ситуации с противодействием распространению нового коронавируса. Об этом сообщают пресс-службы мэрии Черновцов и Львова.

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"Такие информационные машины будут ездить по всем районам Львова", - заявил мэр города Андрей Садовый. Информирование населения во Львове будет продолжаться в течение всего карантина.

Идентичное решение было принято и в Черновцах, где по городу ежедневно будет ездить машина КП Черновцыводоканал с громкоговорителем. Она будет информировать местных жителей о мерах личной гигиены и предотвращении заболевания коронавирусом, а также соблюдении необходимых правил в период чрезвычайной ситуации.

Видео: Serhiy Obshanskiy/Facebook

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

Позавчера с 23:00 в Киеве прекратило работу метро.

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