Коронавирус. В Черновцах и Львове ездят авто с громкоговорителями: видео, фото

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В Черновцах и Львове ездят авто с громкоговорителями и информируют людей о ситуации с коронавирусом

В Черновцах и Львове местные власти запустили по городу автомобили с громкоговорителями. Через них людей информируют о ситуации с противодействием распространению нового коронавируса. Об этом сообщают пресс-службы мэрии Черновцов и Львова.

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"Такие информационные машины будут ездить по всем районам Львова", - заявил мэр города Андрей Садовый Информирование населения во Львове будет продолжаться в течение всего карантина. 

Идентичное решение было принято и в Черновцах, где по городу ежедневно будет ездить машина КП Черновцыводоканал с громкоговорителем. Она будет информировать местных жителей о мерах личной гигиены и предотвращении заболевания коронавирусом, а также соблюдении необходимых правил в период чрезвычайной ситуации.

Видео: Serhiy Obshanskiy/Facebook

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Теги: Львов, черновцы, карантин, коронавирус, COVID-19, громкоговорители
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