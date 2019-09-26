Мэр Днепра выругался матом на сессии горсовета: видео

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Филатов задал депутату вопрос с употреблением нецензурной лексики

Мэр Днепра Борис Филатов употребил нецензурную лексику во время заседания городского совета. Соответствующее видео появилось в Youtube - это отрывок с трансляции сессии 25 сентября.

Инцидент произошел во время ответа Филатова на вопрос одного из городских депутатов.

"Вы поставили у себя на столе Prozorro Днипро. А вы знаете о  существовании системы Prozorro, которая по своим данным нашу громаду ставит чуть ли не на четвертое место в стране? Знаете, или нет, скажите? Да? На**я вы вопросы такие задаете, тупые?", - обратился мэр к депутату.

После этого по залу прокатились непродолжительные аплодисменты.

На видео присутствует ненормативная лексика!

  • Ранее похожая ситуация произошла в горсовете Харькова. Мэр Геннадий Кернес обругал матом экс-депутата, который выступил против повышения тарифов на проезд в городском транспорте - смотреть видео.

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Теги: днепр, борис филатов, горсовет днепра, нецензурная лексика
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