В Ровенской области правоохранители обнаружили противотанковые мины, которые, скорее всего, сбросили российские беспилотники. Об этом сообщила полиция региона.

18 января правоохранители получили сообщение от работника одной из железнодорожных станций области: во время обхода территории возле путей мужчина обнаружил подозрительный предмет.

"На место происшествия немедленно отправились сотрудники взрывотехнической службы главного управления Национальной полиции области. Чтобы добраться до объекта, нужно было идти пешком по путям ориентировочно три километра", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что при осмотре специалисты обнаружили две противотанковые мины ПТМ-3: у этой разновидности боеприпасов есть магнитный датчик цели, реагирующий на изменение магнитного поля, – и поэтому специалисты решили обезвреживать это вооружение на месте.

Фото: Нацполиция

Наиболее вероятно, что боеприпасы сбросили вражеские БпЛА во время последних воздушных тревог в Ровенской области, добавили полицейские.

Досудебное расследование проводят следователи регионального управления Службы безопасности Украины.

Также правоохранители призвали граждан быть внимательными и осторожными: "В случае обнаружения подозрительных предметов не прикасайтесь к находке, отойдите на безопасное расстояние и немедленно сообщите об опасности по номерам 102 или 112".