На Рівненщині правоохоронці виявили протитанкові міни, які, найімовірніше, скинули російські безпілотники. Про це повідомила поліція регіону.

18 січня правоохоронці отримали повідомлення від працівника однієї з залізничних станцій області: під час обходу території біля колій чоловік виявив підозрілий предмет.

"На місце події негайно вирушили працівники вибухотехнічної служби головного управління Національної поліції області. Щоб дістатися до об'єкта, потрібно було йти пішки по коліях орієнтовно три кілометри", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що під час огляду спеціалісти виявили дві протитанкові міни ПТМ-3: у цього різновиду боєприпасів є магнітний датчик цілі, що реагує на зміну магнітного поля, – і тому фахівці вирішили знешкоджувати це озброєння на місці.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Найбільш імовірно, що боєприпаси скинули ворожі БпЛА під час останніх повітряних тривог у Рівненській області, додали поліціянти.

Досудове розслідування проводять слідчі регіонального управління Служби безпеки України.

Також правоохоронці закликали громадян бути уважними та обережними: "У разі виявлення підозрілих предметів не торкайтеся знахідки, відійдіть на безпечну відстань та негайно повідомте про небезпеку за номерами 102 або 112".