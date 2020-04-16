Невзирая на карантин. Открытие магазина в Мариуполе собрало толпу людей: видео

Сегодня в Мариуполе на открытии нового супермаркета "Грация" собралось около сотни жителей города. Несмотря на карантинные ограничения, люди толпой стояли под дверями. Видео, как покупатели штурмуют магазин, снял и выложил в сеть местный портал Мариуполя 0629.com.ua.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Накануне при входе в супермаркет были развешены объявления о скидках и розыгрыше ценных призов, поэтому сегодня его решили посетить многие жители города, в том числе пожилого возраста.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции зафиксировали "грубое нарушение" правил карантина. В своих комментариях глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что такая ситуация является "наглым и грубым нарушением карантинных ограничений" и что со стороны руководства магазина подвергать людей опасности "не только дерзко, но и преступно".

Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей события, по факту нарушения правил карантина открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 325 УК, виновным может угрожать до трех лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

10 апреля в МВД рассказали, сколько людей было оштрафовано за нарушение карантина.

13 апреля Арсен Аваков заявил, что полиция выписала штрафы трем священникам за скопление людей в церквях.

Читайте также: Полиция не будет выгонять из церквей нарушителей карантина - Клименко