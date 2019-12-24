Одесса. Полиция предотвратила вооруженные разборки: фото, видео

В Одессе полицейские 23 декабря оперативно отреагировали на конфликт между двумя охранными фирмами. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел в Приморском районе.

О нескольких десятках вооруженных мужчин в масках, которые проникли на частную территорию, в полицию сообщили местные жители.

Полицейские установили, что между собственником земельного участка и собственником расположенного на нем здания продолжаются судебные споры в рамках гражданско-правовых отношений.

Владелец земли заключил соглашение со столичной охранной фирмой о недопущении на территорию местной охранной фирмы, нанятой его оппонентом для охраны здания.

Оперативники локализовали конфликт, изъяли оружие и доставили задержанных для установления их личностей в отделение полиции.

Фото: od.npu.gov.ua

"Принимаются меры по выяснению оснований получения ими разрешений на оружие и законности получения лицензии на право занятия охранной деятельностью", - уточнили в пресс-службе.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Предварительно конфликт квалифицируется по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса как хулиганство. В рамках производства изъятое оружие направят на экспертизу.