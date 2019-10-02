Паломники-хасиды организованно покидают Умань - Нацполиция

Паломники, праздновавшие Рош а-Шана в Умани организованно выезжают из города. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В пресс-службе заявляют, что полиция обеспечивает безопасность дорожного движения. Работники сводного отряда продолжают нести службу в местах паломничества по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан.

В 2019 году на празднование Рош а-Шана, по сообщениям полиции, приехали около 27 000 паломников из восьми стран мира.

Общественный порядок и безопасность граждан во время массовых мероприятий в Умани обеспечивали более 550 полицейских из 12 областей.

В период массовых мероприятий в местах паломничества полицией зафиксировано 72 сообщения о возможных правонарушениях, зарегистрировано 15 уголовных производств, среди которых незаконное обращение с оружием, незаконное хранение наркотических средств, кража и грабеж.