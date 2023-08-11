В Херсонской области взрывотехники обнаружили и обезвредили российскую ракету "Точка-У". Для этого ее сначала пришлось транспортировать в другое место. Видео опубликовало Министерство внутренних дел.

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Ракету обнаружили в поле, вблизи одного из населенных пунктов. Она не сдетонировала, а боевая часть осталась неповрежденной. С учетом того, под каким углом она вошла в землю, было установлено, что пуск произошел со временно оккупированных территорий.

Найденная ракета – это часть советского образца "Точка-У" с боевой частью в виде модифицированной авиационной бомбы.

Взрывная волна от подрыва должна быть очень сильной, отметили в МВД. Ситуацию также усложняло то, что ракета попала неподалеку от важных линий коммуникаций, поэтому ракету транспортировали, чтобы максимально безопасно обезвредить. Боевую часть закопали в котлован, чтобы почва взяла на себя основную детонацию, а обломки не разлетались далеко, сообщили в ведомстве.

Россия регулярно обстреливает Херсон и освобожденные от оккупантов населенные пункты области, используя артиллерию, дроны и авиацию.

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