У Херсонській області вибухотехніки виявили та знешкодили російську ракету "Точка-У". Для цього її спочатку довелось транспортувати в інше місце. Відео опублікувало Міністерство внутрішніх справ.

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Ракету виявили в полі, поблизу одного з населених пунктів. Вона не здетонувала, а бойова частина залишилася неушкодженою. З урахуванням того, під яким кутом вона увійшла в землю, було встановлено, що пуск відбувся з тимчасово окупованих територій.

Знайдена ракета – це частина радянського зразка "Точка-У" з бойовою частиною у вигляді модифікованої авіаційної бомби.

Вибухова хвиля від підриву мала бути дуже сильною, зазначили в МВС. Ситуацію також ускладнювало те, що ракета влучила неподалік важливих ліній комунікацій, тому ракету транспортували, аби максимально безпечно знешкодити. Бойову частину закопали у котлован, щоб ґрунт взяв на себе основну детонацію, а уламки не розліталися далеко, повідомили у відомстві.

Росія регулярно обстрілює Херсон і звільнені від окупантів населені пункти області, використовуючи артилерію, дрони та авіацію.

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