Пожар в общежитии Днепра: есть пострадавшие - фото, видео

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Ожоги получили шесть человек, 40 удалось спасти

В Днепре в результате пожара, который произошел вечером 9 февраля в девятиэтажном общежитии, ожоги получили шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области.

Пожар зафиксирован в комнате общежития семейного типа (коридорный) на шестом этаже на площади 12 квадратных метров (проспект Слобожанский Индустриального района).

Фото: dp.dsns.gov.ua

Во время пожара пострадали пять человек (трое мужчин и две женщины), они отравились продуктами горения, один из них получил ожоги лица (мужчина, 1973 года рождения). Их в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницы.

Фото: dp.dsns.gov.ua

С помощью аппаратов пожарные спасли десять человек, которых вывели по лестничным клеткам, также с верхних этажей на свежий воздух вывели 30 человек.

Фото: dp.dsns.gov.ua

По состоянию на 21:00 9 февраля в 4-й городскую клиническую больницу самостоятельно обратилась женщина 1991 года рождения. Ее с предварительным диагнозом отравление продуктами горения в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Погибших нет. Причины пожара устанавливаются.

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар, в котором погибли 16 человек.

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Теги: пожар, фото, видео, днепр, общежитие
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