Пожар в Одессе. Огонь подобрался к газовой АЗС - фото, видео

Сильный пожар снова произошел сегодня на полях орошения в районе одесского бывшего завода Большевик. Об этом сообщает Думская.
"Огонь вплотную подобрался к газовой автозаправочной станции. Дым от пожара виден даже в центре Одессы",- отмечается в сообщении.
Фото: dumskaya.net
Спасатели установили, что горит камыш тремя отдельными очагами на площади 3 000 квадратных метров.
Фото: dumskaya.net
На месте работают пожарно-спасательные подразделения, которые отсекают пламя от АЗС. Информации о пострадавших нет.
Это второе возгорание на Большевике за сутки. Вчера вечером огонь охватил там 4,5 га, пока его не ликвидировали спасатели.
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