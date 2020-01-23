Пожар в Одессе. Огонь подобрался к газовой АЗС - фото, видео

Сильный пожар снова произошел сегодня на полях орошения в районе одесского бывшего завода Большевик. Об этом сообщает Думская.

"Огонь вплотную подобрался к газовой автозаправочной станции. Дым от пожара виден даже в центре Одессы",- отмечается в сообщении.

Фото: dumskaya.net

Спасатели установили, что горит камыш тремя отдельными очагами на площади 3 000 квадратных метров.

Фото: dumskaya.net

На месте работают пожарно-спасательные подразделения, которые отсекают пламя от АЗС. Информации о пострадавших нет.

Это второе возгорание на Большевике за сутки. Вчера вечером огонь охватил там 4,5 га, пока его не ликвидировали спасатели.

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар.

8 декабря из-за пожара в колледже были отстранены на время расследования руководитель главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк, который отвечает за профилактику.

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