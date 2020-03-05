СБУ задержала таможенников, которые подозреваются в получении взяток: видео

Оперативники пресекли масштабную коррупционную схему, организованной, по данным СБУ, должностными лицами таможенного поста Ковель Волынской таможни. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса правоохранители задержали (по ст. 208 УПК Украины), после получения одной из частей взятки в размере $5440 посредника и исполняющего обязанности начальника таможенного поста Ковель.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

"Установлено, что фигуранты систематически требовали и получали неправомерную выгоду от предпринимателей за не создание искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров в режиме "импорт". Общая сумма полученной неправомерной выгоды составляет $12240 (более 302 000 грн)", - отметили в пресс-службе.

Фото: ssu.gov.ua

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела выявлено более $50 000.

Проводятся следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам противоправной схемы и избрании меры пресечения.