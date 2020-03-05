СБУ задержала таможенников, которые подозреваются в получении взяток: видео

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По данным СБУ, задержаны после получения взятки в сумме $5440 посредник и исполняющий обязанности начальника таможенного поста Ковель

Оперативники пресекли масштабную коррупционную схему, организованной, по данным СБУ, должностными лицами таможенного поста Ковель Волынской таможни. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса правоохранители задержали (по ст. 208 УПК Украины), после получения одной из частей взятки в размере $5440 посредника и исполняющего обязанности начальника таможенного поста Ковель.

CБУ задержала подозреваемых: фото

Фото: ssu.gov.ua

Операция по задержанию подозреваемых в получении взяток на таможенном посту Ковель: фото

Фото: ssu.gov.ua

"Установлено, что фигуранты систематически требовали и получали неправомерную выгоду от предпринимателей за не создание искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров в режиме "импорт". Общая сумма полученной неправомерной выгоды составляет $12240 (более 302 000 грн)", - отметили в пресс-службе.

Изъятые при обыске деньги: фото

Фото: ssu.gov.ua

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела выявлено более $50 000.

Проводятся следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам противоправной схемы и избрании меры пресечения.

  • 6 июля в рамках зарегистрированного уголовного производства сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении взяток двух руководителей таможенного поста Стрый Львовской области.
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Теги: Ковель, сбу, фото, взятка, видео, таможенники
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