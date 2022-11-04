Украинские морпехи и артиллеристы, действуя сообща, уничтожили несколько единиц российской бронетехники. Этот боевой эпизод снял на видео дрон Сил обороны Украины, ролик выложен в Facebook 503-го отдельного батальона морской пехоты.

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Начинается видеоролик с движения трех бронетранспортеров оккупантов по грунтовой дороге неподалеку от посадки.

Далее показано, как ВСУ подбивают головную машину, и затем поочередно – и остальные. По сбежавшим в посадку российским оккупантам также нанесено огневое поражение.

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"Когда вместе начинают работать мотивированные и профессиональные подразделения – россиянам просто сносит голову от уровня взаимодействия, что вы и можете увидеть на этом видео", – написали морпехи, поблагодарив побратимов из 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".

"Приятно иметь дело с профессионалами своего дела", – подчеркнули в 503 ОБМП, чей девиз – "Бачиш – стріляй!"

Неофициальный девиз 55 ОАБр – "Не сперечаємось – ставимо крапку".

Євген Пилипенко

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