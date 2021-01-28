В Одесской области из-за уборки снега запретили проезд на всех дорогах местного значения и на двух дорогах государственного значения. Об этом со ссылкой на данные Службы автодорог сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций.

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Отмечается, что по состоянию на 10:00 в Одесской области запрещено движение всех транспортных средств на дорогах госзначения М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса-Кучурган, а также – на всех дорогах местного значения.

ГСЧС пишет, что в Николаевской области временно ограничено движение транспорта на дорогах Н-24 Благовещенское-Николаев, М-13 Кропивницкий-Платоново. А в Киевской области ограничили движение крупногабаритных грузовиков на дорогах госзначения.

На других дорогах Украины движение обеспечено, сообщают спасатели. За сутки сотрудники ГСЧС отбуксировали 109 транспортных средств и оказали помощь 360 людям. Сейчас на дорогах работают более 220 спасателей и более 60 единиц техники ГСЧС.

Сегодня снег ожидается в большинстве областей Украины, пишет ГСЧС. Значительный мокрый снег будет идти в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Вчера на Одессу обрушился снегопад: в городе падали ветки деревьев, были пробки, не работали несколько трамвайных маршрутов.

Вчера сообщалось, что с 21:00 27 января в Одесской области будут закрыты дороги М-15 и М-16, с 00:00 28 января начало действовать ограничение на въезд грузовиков в Киев.

В Минобразования рекомендовали руководителям учебных заведений Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей срочно подготовиться к возможному переводу детей на дистанционную форму обучения из-за осложнения погодных условий.

Марк Сировой

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