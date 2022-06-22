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Уничтожение боекомплекта российских оккупантов от первого лица: видео с позиций врага видео

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 06:35
Иллюстративное фото: пресс-служба ГСЧС
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Один из российских оккупантов снял на налобную экшн-камеру, как украинские силы обороны уничтожают их склад боеприпасов. Видео выложил в своем Telegram-канале украинский офицер Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

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"Яркий фейерверк на складах БК рашистов во временно оккупированной Луганской области", – описал он то, что творится в кадре.

Когда и где конкретно снято видео, не сообщается.

В ролике – позиции оккупантов в частном секторе, ящики с боеприпасами, несколько грузовых автомобилей. Вскоре рядом случается "прилет", начинается пожар и детонация боезапаса, от чего россияне прячутся в подвале, опасаясь, что их завалит.

Каким образом видео получили ВСУ – с вражеских интернет-ресурсов или на поле боя, и что с его автором, не уточняется.

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Евгений Пилипенко
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